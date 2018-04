Notfälle

Fliegerbombe in Gewerbegebiet erfolgreich entschärft

05.04.2018, 19:59 Uhr | dpa

Eine britische Fliegerbombe ist am Donnerstagabend in einem Gewerbegebiet in Koblenz erfolgreich entschärft worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, verlief alles ohne Komplikationen. Zuvor waren in einem Umfeld von etwa 300 Metern rund um die 150 Kilo schwere Bombe alle Gebäude geräumt worden. Der Sprengkörper war bei Bodenuntersuchungen im Gewerbegebiet Bubenheim gefunden worden.