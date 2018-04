Kriminalität

Brandanschlag auf Obdachlosenlager

05.04.2018, 15:09 Uhr | dpa

Zwei bislang unbekannte Männer haben in der Nacht auf Donnerstag ein Obdachlosenlager am Fluss Isar in München in Brand gesetzt. Vier Wohnungslose zwischen 24 und 53 Jahren konnten sich unverletzt retten, wie die Polizei mitteilte. Ihr Hab und Gut brannte aber vollkommen ab. Durch das Feuer platze an der vielbefahrenen Brücke teilweise Beton ab, die Tragfähigkeit sei aber nicht beeinträchtigt gewesen. Der Schaden lag den Ermittlern zufolge bei rund 25 000 Euro.

Die Polizei wirft den bislang zwei flüchtigen Tatverdächtigen schwere Brandstiftung vor. Außerdem werde geklärt, ob der Vorwurf des versuchten Mords zutreffe, sagte ein Sprecher am Donnerstag.