Parteien

NRW-FDP kündigt erste "Talentschulen" an

05.04.2018, 19:48 Uhr | dpa

In Nordrhein-Westfalen sollen im kommenden Jahr erste "Talentschulen" an sozialen Brennpunkten auf den Weg gebracht werden. Das kündigte der Generalsekretär der NRW-FDP, Johannes Vogel, am Donnerstag in Düsseldorf an. Damit werde in NRW mehr Chancengerechtigkeit geschaffen, heißt es in einem Leitantrag, den die NRW-FDP am übernächsten Wochenende auf einem Parteitag in Siegen beschließen will.

CDU und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, mindestens 30 "Talentschulen" - insbesondere mit den Schwerpunkten Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik - "mit exzellenter Ausstattung und modernster digitaler Infrastruktur in Stadtteilen mit den größten sozialen Herausforderungen" einzurichten.

Bei dem zweitägigen Parteitag stehen außerdem Vorstandswahlen an. NRW-Integrationsminister und Vize-Regierungschef Joachim Stamp bewirbt sich um die Wiederwahl als Chef des mit rund 17 400 Mitgliedern größten FDP-Landesverbands.

Der 47-Jährige war im vergangenen November bei einem außerordentlichen Landesparteitag als Nachfolger von Christian Lindner gewählt worden. Lindner wollte nach seinem Wechsel in den Bundestag nur noch Bundesparteichef sein.