Wohnen

Frühere Zahnklinik wird zu Studenten-Wohnanlage umgebaut

05.04.2018, 16:19 Uhr | dpa

Aus der ehemaligen Erfurter Zahnklinik und einem früheren Blutspendezentrum wird eine Wohnanlage für Studenten. Das Studierendenwerk Thüringen begann jetzt mit dem Umbau. In der Anlage sollen künftig 305 Menschen in der Nähe der Universität wohnen können, wie das Thüringer Wissenschaftsministerium mitteilte. Auftakt für den Umbau war am Donnerstag. Die ersten Studenten sollen zum Wintersemester 2019 in die Gebäude gegenüber dem Erfurter Universitätscampus einziehen können.