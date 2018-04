Kriminalität

Mit Frau und Kindern im Auto vor Polizei geflohen

05.04.2018, 16:28 Uhr | dpa

Mit seiner Familie an Bord ist ein 30-jähriger Autofahrer in Ilmenau mit waghalsigen Manövern vor der Polizei geflohen. Bei seiner Flucht überfuhr der Mann am Mittwoch mehrere rote Ampeln und fuhr in falscher Richtung durch eine Einbahnstraße, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als er mit dem Wagen nicht mehr weiterkam, versuchte er, zu Fuß zu entkommen. Dabei ließ er seine Ehefrau und seine vier und fünf Jahre alten Kinder im Fahrzeug zurück. Nach nur 300 Metern war die Flucht zu Ende. Wie sich herausstellte, hatte der Mann keine Fahrerlaubnis und stand zudem unter Drogeneinfluss.