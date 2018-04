Museen

Museumschefin Mössinger wird Ehrenbürgerin von Chemnitz

05.04.2018, 16:28 Uhr | dpa

Die Generaldirektorin der Kunstsammlungen Chemnitz, Ingrid Mössinger, wird am 20. April feierlich in den Ruhestand verabschiedet. "In Anerkennung ihres Wirkens und ihrer Verdienste um die Stadt" wird ihr bei dem Festakt im Opernhaus in Anwesenheit von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) die Ehrenbürgerschaft verliehen, wie das Rathaus am Donnerstag mitteilte. Die Festrede hält Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Mössinger werde sich auch ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

Die renommierte und auch international geachtete Museumsfrau hat mit ihrer Arbeit die Kunstsammlungen in Chemnitz weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt gemacht und wiederholt in die Schlagzeilen gebracht. Nach über 20 Jahren im Amt geht sie in den Ruhestand. Sie holte viele Meisterwerke in die Provinz - als Schenkungen, Erwerbungen oder Dauerleihgaben - und präsentierte rund 170 oft national und international beachtete Ausstellungen. Ihr Nachfolger wird der Kunsthistoriker Frédéric Bußmann.