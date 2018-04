Ausbildung

Studienanfänger ohne Abitur legen in Sachsen stark zu

05.04.2018, 16:28 Uhr | dpa

Die Zahl der Studienanfänger ohne Abitur legt in Sachsen stark zu - liegt aber weiter unter dem Bundesdurchschnitt. Das geht aus Zahlen des CHE-Centrums für Hochschulpolitik hervor. Seit 2014 hat sich danach die Quote der Studienanfänger ohne Abitur und Fachhochschulreife mehr als verdreifacht. Sie liegt mit 1,4 Prozent allerdings immer noch unter dem Bundesdurchschnitt von 2,6 Prozent. "Das ist eine positive Entwicklung auf einem Weg, der für alle Seiten nutzbringend ist", teilte Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) am Donnerstag mit.