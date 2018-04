Gesellschaft

Umweltsenator Kerstan will Hamburg umwandern

05.04.2018, 16:28 Uhr | dpa

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) gibt am Samstag den Startschuss für eine 100 Kilometer-Wanderung rund um die Hansestadt. Binnen 24 Stunden soll die Strecke entlang des 2. Grünen Ringes beidseits der Elbe durch Parkanlagen, Kulturlandschaften, Wald- und Naturschutzgebiete bewältigt werden. Der Veranstalter rechnet mit rund 3500 Teilnehmern. "Die Vielfalt des Hamburger Grüns lässt sich auf dem Grünen Ring besonders gut erleben", meinte Kerstan am Donnerstag. Es müssten ja auch nicht gleich 100 Kilometer sein. "Der Grüne Ring kann auch in kürzeren Touren erwandert werden." Er selbst werde auch die Wanderschuhe schnüren.

Es ist bereits der zweite Megamarsch rund um Hamburg. Im vergangenen Jahr gingen rund 1000 Wanderbegeisterte auf die Strecke. Dieses Jahr wollen die Organisatoren mit der dreieinhalbfachen Teilnehmerzahl die größte Langstrecken-Wanderung Deutschlands veranstalten.