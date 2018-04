Prozesse

Prozess wegen Volksverhetzung vertagt: Neue Termine im Mai

05.04.2018, 16:39 Uhr | dpa

Das Justizzentrum mit dem Landgericht in Meiningen. Foto: Martin Schutt/Archiv (Quelle: dpa)

Der Berufungsprozess gegen einen 30-Jährigen wegen Volksverhetzung ist abgesetzt und verschoben worden. Ein Sprecher des Landgerichts Meiningen teilte am Donnerstag mit, es sei schnell klar geworden, dass ein Prozesstag wegen der aufwendigen Beweisaufnahme nicht ausreichen würde. Neue Prozesstermine sind nun für den 14. und den 16. Mai angesetzt. Tommy F., der in der rechten Szene bundesweit bekannt ist, war bereits vom Amtsgericht Hildburghausen in drei Fällen wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Unter anderem ging es dabei um ein Video, dass er ins Internet gestellt haben soll sowie um nicht gelöschte Facebook-Kommentare mit volksverhetzendem Inhalt. Das Landgericht Meiningen soll klären, ob das frühere Urteil Bestand hat.