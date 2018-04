Kommunen

Kommunale Spitzenverbände: Straßenbaubeiträge beibehalten

05.04.2018, 16:39 Uhr | dpa

Neben dem Hessischen Städte- und Gemeindebund will auch der Städtetag die umstrittenen Straßenbaubeiträge für Grundstückseigentümer beibehalten. "Wir können uns nicht für eine Abschaffung stark machen", sagte der geschäftsführende Direktor Stephan Gieseler am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Am kommenden Donnerstag (12. April) sind die kommunalen Gebühren Thema in einer Anhörung des Innenausschusses im Landtag, der letztlich über ihre Beibehaltung oder Abschaffung entscheiden wird. Gegen die teils hohen Beiträge von Grundstückseigentümern zum Bau oder der Sanierung von Straßen regt sich vielerorts Widerstand.

Der Hessische Städte- und Gemeindebund befürchtet bei einer Abschaffung deutliche Einnahmeausfälle für die Kommunen. Städtetags-Chef Gieseler argumentierte, es käme äußerst selten vor, dass Anwohner über die Maßen zur Kasse gebeten würden. Schon jetzt gebe es Härtefallregelungen. Die Oppositionsfraktionen FDP und Linke im Landtag wollen die Gebühren abschaffen. Nach den Worten von Gieseler ist es kein Zufall, dass diese Initiative in einem Landtagswahljahr kommt.