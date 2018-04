Gesundheit

Krankenkasse: Krankenstand im Handwerk auf Höchststand

05.04.2018, 17:39 Uhr | dpa

Der Krankenstand im Thüringer Handwerk ist nach Angaben der Krankenkasse IKK im vergangenen Jahr gestiegen und lag mit 5,9 Prozent so hoch wie nie zuvor. Die Kasse berief sich am Donnerstag auf ihre Arbeitsunfähigkeitsdaten von rund 32 000 Beschäftigten im Thüringer Handwerk. Insgesamt sind in Thüringen nach Angaben der Handwerkskammer Erfurt rund 152 000 Menschen in der Branche beschäftigt.

Wie die Krankenkasse weiter erläuterte, fehlten im vergangenen Jahr an jedem Arbeitstag knapp sechs von 100 Beschäftigten im Thüringer Handwerk. Durchschnittlich waren Handwerker 21,4 Tage krank geschrieben, einen Tag mehr als 2016. Mit einem Anteil von 28,3 Prozent verursachten Muskel- und Skeletterkrankungen die meisten Krankheitstage. Während sich Verletzungen mit 14,4 Prozent und Erkrankungen des Atmungssystems mit 13,4 Prozent auf ähnlichem Niveau wie 2016 bewegten, nahmen psychische Erkrankungen mit 8,9 Prozent zu (2016: 7,7 Prozent).

Am häufigsten krankgeschrieben waren diesen Angaben nach Beschäftigte im Baugewerbe, dagegen lag der Krankenstand im Friseurgewerbe mit 4,4 Prozent am niedrigsten.