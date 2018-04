Parteien

Spahn-Kritikerin: Treffen mit Minister Spahn am 28. April

05.04.2018, 17:49 Uhr | dpa

Nach dem Streit um Hartz-IV-Aussagen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will sich die Initiatorin einer Internet-Petition nach eigenen Angaben am 28. April mit ihm treffen. Spahn komme für das Gespräch nach Karlsruhe, sagte Sandra Schlensog am Donnerstag. Sie wohnt in Karlsruhe.

Schlensog hatte nach umstrittenen Aussagen des Ministers zu Hartz IV eine Online-Petition gestartet, mit der Spahn aufgefordert wird, einen Monat lang von dem Geld zu leben, das ein Hartz IV-Bezieher zur Verfügung hat. Der Minister hatte gesagt, Hartz IV bedeute nicht Armut, sondern sei die Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut. Mehr als 190 000 Menschen haben die Petition bis Donnerstag unterstützt.