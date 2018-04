Gesundheit

Zahl der Grippetoten in Sachsen steigt auf 111

05.04.2018, 17:49 Uhr | dpa

Die Zahl der Grippetoten in Sachsen ist auf 111 gestiegen. Das teilte das sächsische Verbraucherministerium am Donnerstag mit. Das ist noch mal ein deutlicher Anstieg - vor rund einer Woche waren 93 Grippetote in Sachsen bekannt.

Der am Donnerstag in Berlin beschlossene Vierfach-Impfstoff wurde von Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) ausdrücklich begrüßt. "Unsere Sächsische Impfkommission hat bereits seit Anfang 2017 den Vierfach-Impfstoff gegen die Grippe bevorzugt empfohlen", teilte sie mit.

Ab der nächsten Grippe-Saison bekommen Millionen gesetzlich Versicherte in Deutschland einen besseren Impfschutz von der Kasse bezahlt. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) aus Spitzenvertretern von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken beschloss in Berlin, dass in der nächsten Impfsaison verbindlich ein neuer Vierfach-Wirkstoff zu verwenden ist.