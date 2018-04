Eishockey

Keine Sperre gegen Eishockey-Nationalspieler Plachta

05.04.2018, 18:49 Uhr | dpa

Eishockey-Nationalstürmer Matthias Plachta darf im fünften Halbfinalspiel beim EHC Red Bull München an diesem Freitag für die Adler Mannheim auflaufen. Das Verfahren nach Plachtas Spieldauerstrafe vom Mittwochabend sei nach einer Verhandlung eingestellt worden, teilte die Deutsche Eishockey Liga am Donnerstag mit. Der Disziplinarausschuss sehe die während des Spiels ausgesprochene Strafe als ausreichend an.

Nach seinem Stockschlag beim 3:6 der Adler hatte Plachta ab der 24. Minute nicht mehr mitwirken dürfen. Für den getroffenen Münchner Verteidiger Markus Lauridsen ist die Saison wegen eines gebrochenen Fingers vorzeitig beendet. Titelverteidiger München führt in der Best-of-Seven-Serie mit 3:1 und kann bereits am Freitag (19.30 Uhr) den letzten Schritt zum Finaleinzug schaffen.