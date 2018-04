Regierung

Tschentscher sagt Hafenwirtschaft Unterstützung zu

05.04.2018, 19:59 Uhr | dpa

In seiner ersten öffentlichen Rede als neuer Erster Bürgermeister Hamburgs hat Peter Tschentscher der Hafenwirtschaft Unterstützung zugesagt. Der von ihm in der vergangenen Woche berufene Senat werde alles tun, "um den Hafen wettbewerbsfähig weiterzuentwickeln und auf die Zukunft vorzubereiten", sagte der SPD-Politiker am Donnerstagabend beim 9. Hamburger Hafen Empfang im Internationalen Maritimen Museum.

Als Beispiele nannte Tschentscher die Westerweiterung am Predöhlkai, die Entwicklung von Steinwerder Süd, eine Verbesserung der Eisenbahnanbindung ans Hinterland, die Fertigstellung der sogenannten Hafenquerspange, die Nachfolgelösung für die Köhlbrandbrücke und die Elbvertiefung, von der er hoffe, dass sie nach Überwindung aller rechtlichen Hürden endgültig in diesem Jahr begonnen werden könne. Maritime Logistik sei keine "aussterbende wirtschaftliche Folklore", sagte Tschentscher. "Unser Hafen wird auch in den nächsten hundert Jahren die Stadt prägen."

Tschentscher war in der vergangenen Woche zum Nachfolger von Olaf Scholz (SPD) gewählt worden, der als Bundesfinanzminister und Vizekanzler in die Regierung nach Berlin gewechselt hatte.