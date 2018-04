Parteien

Nahles-Herausforderin wirbt in Hannover für SPD-Kandidatur

05.04.2018, 20:38 Uhr | dpa

Mit Forderungen nach einem neuen Grundsatzprogramm sowie damit einhergehenden Hartz IV-Reformen hat die Gegenkandidatin von Andrea Nahles für den SPD-Vorsitz, Simone Lange, am Donnerstag in Hannover für sich geworben. Unter dem Beifall der 70 Anwesenden sprach sich Flensburgs Oberbürgermeisterin für eine stärkere Ausrichtung auf soziale Belange aus, um die SPD unverwechselbar zu machen: "Wir müssen uns entscheiden, wessen Interessen wir vertreten wollen und für welche die anderen Parteien zuständig sind."

Im Falle ihrer Wahl will sie die Parteiarbeit durch Reformen an der Basis sozialer, demokratischer und glaubwürdiger machen. "Ich möchte mit der Partei ein neues Grundsatzprogramm schreiben", betonte die 41-jährige frühere Polizeibeamtin. In der anschließenden Diskussion wurden ihre Äußerungen als "erfrischend neu" gelobt. Es gab aber auch Zweifel, ob sie gegen einen mächtigen Parteivorstand bestehen könne.

Innerhalb der Partei sei ein neues "Wir-Gefühl" nötig, betonte Lange und meinte: "Wir müssen weg vom Boxsport, hin zum Mannschaftssport." Die SPD müsse sich mit der Agenda-Politik Gerhard Schröders neu auseinandersetzen, da sie nicht funktioniert habe. Lange betonte: "Als Bundesvorsitzende würde ich mich zuallererst bei den Menschen entschuldigen, die wir im Stich gelassen haben." Die aus Thüringen stammende Kripo-Beamtin forderte auf der neunten Station ihrer Werbetour eine europäische Strategiedebatte der sozialdemokratischen Schwesterparteien. Auf dem SPD-Sonderparteitag am 22. April in Wiesbaden tritt sie gegen Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles an.