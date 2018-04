Unfälle

Auto kracht gegen Baum: Fahrer tödlich verletzt

05.04.2018, 21:59 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist bei Rottenburg an der Laaber (Kreis Landshut) mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht und tödlich verletzt worden. Der 62-Jährige sei am Donnerstag kurz vor dem Ortsteil Obervorholzen mit seinem Auto nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Abend mit. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Die Straße zwischen den Ortsteilen Obervorholzen und Münster blieb rund zwei Stunden gesperrt. Warum der 62-Jährige von der Straße abkam, war zunächst unklar.