Prozesse

Zweijährige mit Messer getötet: Mutter sagt als Zeugin aus

06.04.2018, 12:48 Uhr | dpa

Im Prozess um die Ermordung eines zweijährigen Mädchens mutmaßlich durch ihren Vater ist als Zeugin die Mutter des Kindes vernommen worden. "Immer wenn er wütend war, war er wie irre", sagte die 33-Jährige am Freitag vor dem Hamburger Landgericht über ihren damaligen Lebensgefährten, der sich wegen Mordes und fünf weiterer Straftaten verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 34 Jahre alten Pakistaner vor, seine Tochter am 23. Oktober vergangenen Jahres im Stadtteil Neugraben-Fischbek mit einem Messer getötet und dabei fast enthauptet zu haben. Anschließend flüchtete er über Frankreich nach Spanien, wo er wenig später gefasst wurde. Um der Mutter ein Zusammentreffen mit dem mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter zu ersparen, wurde sie per Video-Schaltung vernommen.