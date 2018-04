Freizeit

Spezialmarkt "du und dein Garten" lockt in Erfurter egapark

06.04.2018, 01:19 Uhr | dpa

Décor beim Gärtnermarkt "du und dein Garten" im egapark in Erfurt. Foto: Martin Schutt/Archiv (Quelle: dpa)

Pflanzenfreunde können sich ab heute auf dem 22. Spezialmarkt "du und dein Garten" im Erfurter egapark rund um das Thema Gärtnern informieren. Bis Sonntag können sich die Besucher in Thüringens größtem Garten Tipps für Garten, Balkon und Terrasse bei Gärtnern und Landwirten holen. Angeboten werden zudem Samen und Blumen jeglicher Art. Im Fokus stehen in diesem Jahr Gartengräser.

Im Deutschen Gartenmuseum ist die Ausstellung "Geschmack der Regionen - Obst und Gemüse neu entdecken" geöffnet. Sie informiert über die Vielfalt der heimischen Obst- und Gemüsearten, die viel größer als das heutige Marktangebot ist.

Agrarministerin Birgit Keller (Linke) will den dreitägigen Markt eröffnen und dabei auch für die Verwendung regionaler Bioprodukte werben. Begleitet und unterstützt wird sie von Biokoch Tino Schmidt in der Showküche im Bio&Regional-Zelt am Haupteingang.