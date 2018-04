Terrorismus

Kasseler Oberbürgermeister gedenkt NSU-Opfer

06.04.2018, 09:48 Uhr | dpa

Der Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle mahnt zum zwölften Todestag des NSU-Opfers Halit Yozgat, Extremisten keinen Raum zu geben. Auch wenn es keine offizielle Gedenkveranstaltung der Stadt gebe, "werden wir innehalten", erklärte der SPD-Politiker laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung am Freitag. Der türkischstämmige Yozgat war am 6. April 2006 in seinem Internetcafé in Kassel erschossen worden - mutmaßlich von der rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU).

Der Tod von Halit Yozgat bleibe für die Stadt eine stetige Mahnung, für die Werte des Rechtsstaates mit aller Entschlossenheit einzutreten, betonte Geselle. "Auch aus Respekt vor der Familie Yozgat lassen wir nicht zu, dass durch politische Instrumentalisierung - egal von welcher Seite - das Ansehen unseres Kasseler Mitbürgers Halit Yozgat beschädigt wird."

Kassel hatte eine städtische Gedenkveranstaltung wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Dafür wurde sie heftig kritisiert, unter anderem von der Türkischen Gemeinde in Deutschland. Nach wie vor ruft die Initiative "6. April" am (heutigen) Freitag zu einer Kundgebung auf. Es werden hunderte Teilnehmer auf dem Kasseler Halitplatz erwartet.