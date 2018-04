Landtag

Ausschuss berät über Unterrichtsversorgung an Grundschulen

06.04.2018, 01:48 Uhr | dpa

An Niedersachsens Grundschulen fehlen weiter Lehrer. Der Kultusausschuss beschäftigt sich in seiner Sitzung heute mit dem Fachkräftemangel. "Prognosen gehen davon aus, dass in Zukunft an Grundschulen noch viel mehr Lehrer fehlen werden. Wir wollen wissen, was die Landesregierung dagegen unternimmt", sagte Julia Willie Hamburg, die Bildungsexpertin der Grünen.

Die Abordnung von Gymnasiallehrern an Grundschulen hatte Anfang des Schuljahres vielerorts für Kritik gesorgt. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat bereits angekündigt, dass es im kommenden Schuljahr weniger Abordnungen geben werde, da das Land in der Zwischenzeit mehr Grundschullehrer einstellen konnte.