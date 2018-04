Schifffahrt

Kiel startet in Kreuzfahrtsaison

06.04.2018, 02:39 Uhr | dpa

In Kiel beginnt heute die diesjährige Kreuzfahrtsaison. Am Vormittag wird die 205 Meter lange "Boudicca" am Ostseekai anlegen. Im Hafen der Stadt an der Förde werden in diesem Jahr zum ersten Mal 600 000 Kreuzfahrtpassagiere erwartet und damit noch einmal deutlich mehr als im Vorjahr. Für diese Saison sind 166 Anläufe von 32 verschiedenen Kreuzfahrtschiffen gemeldet. Allein zur Kieler Woche in der zweiten Juni-Hälfte sind 14 Anläufe vorgesehen.