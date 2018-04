Prozesse

Leiche im Keller: Mordprozess gegen zwei Angeklagte

06.04.2018, 02:49 Uhr | dpa

Sechs Monate nach dem Fund einer Männerleiche beginnt heute vor dem Essener Schwurgericht der Mordprozess gegen zwei Angeklagte. Die beiden 26 Jahre alten Männer sollen ihr Opfer in einem Keller in Essen mit zwei Hämmern und einem Messer angegriffen und getötet haben. Laut Staatsanwaltschaft hatte einer der Angeklagten die Tat geplant, um die Wohnung des Opfers ungestört durchsuchen zu können. Angeblich habe er gewusst, dass der Mann über größere Mengen Bargeld verfügte. Nach der Tat sollen die Angeklagten die Leiche in einem Kellerraum versteckt haben, wo diese im Oktober 2017 gefunden wurde.