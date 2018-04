Notfälle

Verletzte bei Wohnhausbrand in Krefeld

06.04.2018, 06:18 Uhr | dpa

Bei einem Wohnhausbrand in Krefeld sind am Donnerstagabend mehrere Bewohner verletzt worden. Fünf Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht, wie die Feuerwehr in der Nacht mitteilte. Das Feuer breitete sich vom Erdgeschoss bis ins Dach eines Mehrfamilienhauses aus. Zwölf Menschen, eine Katze und einen Hund rettete die Feuerwehr aus den oberen Stockwerken des brennenden Hauses. Auch das Nachbarhaus wurde geräumt. Insgesamt mussten 28 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Morgen an. Nach Angaben der Feuerwehr sind beide Häuser durch den Brand unbewohnbar, zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.