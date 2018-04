Unfälle

Kind läuft auf Straße: Angefahren und schwer verletzt

06.04.2018, 07:58 Uhr | dpa

Ein zwölf Jahre alter Junge ist auf eine Straße in Heinsdorfergrund (Vogtlandkreis) gelaufen und von einem Auto angefahren worden. Das Kind verletzte sich bei dem Unfall am Donnerstag schwer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Junge rannte aus einem Grundstück auf die Straße. Eine 59 Jahre alte Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Zwölfjährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich in dem Ortsteil Unterheinsdorf.