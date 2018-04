Unfälle

Lastwagen kracht in umgekippten Anhänger: Fahrer verletzt

06.04.2018, 07:58 Uhr | dpa

Ein 31 Jahre alter Mann ist beim Unfall mit einem Lastwagen in Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) schwer verletzt worden. Der Anhänger eines holländischen Lkw geriet am Donnerstagabend aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve ins Schlingern und kippte um, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der entgegenkommende 31 Jahre alte Lastwagenfahrer aus Nürnberg konnte nicht rechtzeitig bremsen. Sein Fahrzeug fuhr in den liegenden Anhänger. Der Mann wurde im Fahrerhaus eingeklemmt und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Schaden beläuft sich den Angaben nach auf etwa 45 000 Euro. Wegen des Unfalls musste ein Teil der Straße vorübergehend gesperrt werden. Der 30 Jahre alte Fahrer aus Holland blieb unverletzt.