Energie

Grüne kritisieren Flaute beim Bau neuer Windräder in Sachsen

06.04.2018, 07:59 Uhr | dpa

Die sächsischen Grünen haben eine Flaute beim Bau neuer Windkraftanlagen im Land beklagt. 2017 seien nur 16 neue Anlagen errichtet worden - weniger als ein Prozent aller in Deutschland neu gebauten Anlagen, sagte der Landtagsabgeordnete Gerd Lippold zum Abschluss einer "Wind Tour" seiner Partei. Ein genaues Fazit will er am Freitagvormittag ziehen. Der Grünen-Politiker sprach von einer verheerenden Bilanz. Selbst der Stadtstaat Hamburg (20 Anlagen) und das Saarland (36) seien im Vorjahr an Sachsen vorbeigezogen. Lippold rief Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) auf, die "Blockade der Windenergie in Sachsen" zu beenden.