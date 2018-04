Industrie

X-Fab-Vorstand: Börsengang brachte finanziellen Spielraum

06.04.2018, 07:59 Uhr | dpa

Der Börsengang vor einem Jahr hat dem Erfurter Halbleiterhersteller X-Fab AG nach Einschätzung des Vorstands finanziellen Spielraum verschafft, um bei neuen Markttrends mitzumischen. "Wir sind auf Wachstumskurs", sagte Vorstandschef Rudi De Winter auf Anfrage. Die Unternehmensgruppe mit rund 4000 Mitarbeitern im In- und Ausland profitiert nach seinen Angaben unter anderem vom Trend zur Elektromobilität und damit von Fahrzeugen mit einem immer weiter steigenden Elektronikanteil.

X-Fab-Aktien waren am 6. April 2017 erstmals an der Börse Euronext in Paris gehandelt worden. Es war der erste Börsengang eines größeren Unternehmens aus Thüringen nach jahrelanger Pause.