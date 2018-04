Verkehr

Zwei Fahrer bei Unfall nahe Cochem schwer verletzt

06.04.2018, 08:18 Uhr | dpa

Bei einem Unfall nahe Cochem an der Mosel sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein Polizeisprecher sagte am Freitag, die beiden seien nach dem frontalen Zusammenprall am Donnerstagnachmittag ins Krankenhaus gebracht worden. Ein 18-jähriger Autofahrer sei auf der Kreisstraße 22 in einer Rechtskurve aus unbekannten Gründen auf die Gegenspur geraten. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto eines 37 Jahre alten Mannes zusammen. Der ältere der beiden Schwerverletzten musste mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden, der mutmaßliche Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen gefahren.