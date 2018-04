Kriminalität

Fahrschein-Kontrolleure antisemitisch beschimpft

06.04.2018, 09:29 Uhr | dpa

Beim Kontrollieren der Fahrscheine sind drei Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe von einem Fahrgast antisemitisch beschimpft worden. Wie die Polizei mitteilte, sind die 25, 28 und 37 Jahre alten Kontrolleure am Donnerstagabend in der Straßenbahnlinie 68 in Berlin-Köpenick unterwegs gewesen, als ein 51-jähriger Fahrgast sie beschimpfte. Der Mann konnte keinen Fahrschein vorweisen und wurde ausfallend, aber nicht handgreiflich. Die Kontrolleure blieben unverletzt. Dem 51-Jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen sowie Beschimpfung.