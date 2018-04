Baseball

Hamburg Stealers hoffen auf erfolgreichen Saisonstart

06.04.2018, 09:38 Uhr | dpa

Nach den kurzfristig abgesagten Auftaktspielen in Köln am vergangenen Wochenende beginnt die Baseball-Bundesligasaison für die Hamburg Stealers nun am Samstag mit den Partien (12.00 und 15.30 Uhr) bei den Solingen Alligators. "Wir hätten natürlich gern in Köln gespielt, um vor der schweren Aufgabe in Solingen schon Spielpraxis zu haben. Das ändert aber nichts daran, dass wir die Spiele bei den Alligators hochmotiviert angehen werden", betonte Cheftrainer Tim Crow. Er ist sicher, "dass auch wir stärker als in der vergangenen Saison sein werden, weil wir gezielt ein paar neue Spieler in unser Team geholt und Schlüsselspieler gehalten haben."