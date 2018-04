Telekommunikation

Landkreis Celle baut Glasfaserkabel in Eigeninitiative

06.04.2018, 09:48 Uhr | dpa

Für insgesamt 46 Millionen Euro verlegt der Landkreis Celle sein eigenes Hochleistungs-Glasfasernetz in Regionen, die beim Internetausbau bisher unterversorgt sind. Ein entsprechendes Abkommen mit dem Betreiber Vodafone soll am Freitag in Celle unterzeichnet werden.

Ab 2019 sollen 13 000 Haushalte rund um Celle mit Geschwindigkeiten von einem Gigabit pro Sekunde im Internet unterwegs sein können. Im Landkreis Uelzen, der sich bundesweit als Vorreiter beim Ausbau schneller Internetnetze in unterversorgten Gebieten sieht, haben die Bauarbeiten begonnen. Bis Ende März hatten mehr als 60 Prozent der möglichen Interessenten einen Vorvertrag unterzeichnet. Der Landkreis Celle erhält für das Projekt 15 Millionen Euro Förderung vom Bund und fünf weitere Millionen vom Land.