Wetter

Sommerliche Temperaturen am Wochenende

06.04.2018, 09:48 Uhr | dpa

Mit strahlender Sonne und Temperaturen bis zu 23 Grad wird das Wochenende in Niedersachsen und Bremen fast sommerlich. Am Samstag scheint die Sonne bei strahlend blauem Himmel den ganzen Tag, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitagmorgen sagte. Die Temperaturen klettern auf bis zu 20 Grad. Auch am Sonntag soll bei Höchstwerten bis 23 Grad kaum eine Wolke am Himmel zu sehen sein.