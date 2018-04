Kriminalität

Fahnder überprüfen bei Großkontrolle mehr als 500 Fahrzeuge

06.04.2018, 10:59 Uhr | dpa

Bei einer Großkontrolle von Polizei und Zoll auf der A1 bei Vechta sind in der Nacht zum Freitag 519 Autos kontrolliert worden. Ziel der Aktion war es, Kriminalität jeglicher Art aufzudecken - die Fahnder hatten sowohl Rauschgift- und Verkehrsdelikte als auch Verstöße gegen Zoll- oder Steuervorschriften im Blick.

773 Menschen wurden überprüft, drei von ihnen vorläufig festgenommen. 19 durften ihre Fahrt in der Nacht nicht mehr fortsetzen. Unter anderem kassierten die Beamten einen gefälschten Führerschein und Drogen ein, wie die Polizei in Delmenhorst mitteilte. An der Kontrolle waren rund 100 Fahnder beteiligt, darunter eine Staatsanwältin, ein Richter, ein Arzt und Spezialisten wie ein Dokumentenprüfer.