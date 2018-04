Kriminalität

Polizei zieht mutmaßliche Drogenhändler aus dem Verkehr

06.04.2018, 10:59 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Westsachsen zwei mutmaßliche Drogenhändler auf frischer Tat ertappt. Im Wagen der beiden Männer wurden knapp zwei Kilogramm Marihuana gefunden, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag bekannt gab. Gegen den 29 Jahre alten Fahrer und den Beifahrer (25) ergingen Haftbefehle. Allerdings kam nur der Jüngere ins Gefängnis. Der Haftbefehl gegen den 29-Jährigen wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Einer gemeinsamen Fahndungsgruppe der Bundes- und Landespolizei war der Wagen in Höhe der Anschlussstelle Meerane aufgefallen. Am Parkplatz "Am Angerberg" kontrollierten sie das Auto. Dabei nahmen die Beamten Cannabisgeruch wahr. Da auch ein Schlagring gefunden wurde, richten sich die Ermittlungen zusätzlich auf einen Verstoß gegen das Waffengesetz.