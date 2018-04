Kriminalität

46-Jähriger tötete Frau im Schlaf: Ermittlungen wegen Mordes

06.04.2018, 10:59 Uhr | dpa

Ein 46 Jahre alter Mann aus Langen soll seine Frau im Schlaf getötet haben. Gegen den Deutschen sei Haftbefehl wegen heimtückischen Mordes beantragt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Darmstadt mit. Der Mann habe der 39-Jährigen am Donnerstagmorgen im Schlaf ein Kissen auf das Gesicht gedrückt und sie zudem solange gewürgt, bis sie starb. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben.

Ob dem Verbrechen ein Streit vorausgegangen ist, war zunächst unklar. Das Motiv des Mannes stehe noch nicht genau fest. Die 13 und 16 Jahre alten Kinder des Paares sollen zur Tatzeit noch geschlafen haben. Täter und Opfer sind Deutsche. Der Mann sollte noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 46-Jährige war nach der Tat zur Polizei gefahren und hatte die Tat gestanden.