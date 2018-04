Fußball

1. FC Köln benennt Südtribüne nach Weltmeister Hans Schäfer

06.04.2018, 11:18 Uhr | dpa

Blumen auf dem Grab des verstorbenen Fußballers Hans Schäfer in Köln. Foto: Marius Becker/Archiv (Quelle: dpa)

Köln (dpa) - "De Knoll" statt "The Kop": Fußball-Bundesligist 1. FC Köln wird die Südtribüne des RheinEnergieStadions nach dem verstorbenen Club-Idol Hans Schäfer benennen. "Hans Schäfer ist ein absolutes kölsches Idol. Deshalb hat der Aufsichtsrat den Beschluss gefasst - das Einvernehmen der Familie Schäfer vorausgesetzt - die Südtribüne umzubenennen", sagte Lutz Wingerath, Geschäftsführer der Kölner Sportstätten GmbH der "Bild"-Zeitung.

Überlegt wird nun, ob die Kurve ab der kommenden Saison "Hans-Schäfer-Tribüne" heißen wird oder nach Schäfers Spitznamen und in Anlehnung an die legendäre Fankurve "The Kop" im Stadion des FC Liverpool "De Knoll" (Der Dickkopf). "Die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung werden wir mit der AG-Fankultur besprechen", sagte Geschäftsführer Alexander Wehrle.

Schäfer war als vorletzter der Weltmeister von 1954 am 7. November 2017 und damit 19 Tage nach seinem 90. Geburtstag verstorben. Vize-Präsident Toni Schumacher hatte schon auf der Beerdigung die Idee öffentlich gemacht, eine Tribüne nach dem gebürtigen Kölner zu benennen, der seine gesamte Karriere beim FC gespielt hat.