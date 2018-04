Theater

Festspiele nennen Schauspieler für Eröffnungsstück

06.04.2018, 11:18 Uhr | dpa

Die Bad Hersfelder Festspiele haben ihr Ensemble für die Eröffnungspremiere mit dem Theaterstück "Peer Gynt" vorgestellt (Premiere: 6. Juli). Neben Christian Nickel in der Hauptrolle spielt Nachwuchs-Schauspielerin Corinna Pohlmann mit, die mit ihm bereits in früheren Produktionen auf der Freilicht-Bühne stand. Ein neues Gesicht ist Pierre Sanoussi-Bliss, der viele Jahre in der ZDF-Serie "Der Alte" zu sehen war.

Mit dabei ist auch Andreas Schmidt-Schaller, der Fernsehzuschauern aus der ZDF-Krimiserie "Soko Leipzig" bekannt ist. Auch Charakterköpfe wie Nina Petri, Claude-Oliver Rudolph und André Hennicke gehören wieder zum Ensemble. Anouschka Renzi, die unter anderem in Filmen von Regisseur und Hersfelds Ex-Intendant Dieter Wedel spielte, wurde ebenfalls verpflichtet.

Das von Wedel eigentlich für die Sommersaison geplante Stück "Das Karlos-Komplott" wurde nach dem Rücktritt des Intendanten aus dem Programm genommen. Dafür inszeniert Regisseur Robert Schuster die Eröffnungspremiere. Er besetzt einige der Schauspieler in dem Ibsen-Klassiker mit Doppelrollen. Wedel war zurückgetreten, nachdem mehrere Schauspielerinnen seit Jahresbeginn schwere Anschuldigungen gegen ihn erhoben hatten. Sie reichen von Schikane und Machtmissbrauch bis hin zu sexuellen Übergriffen und Vergewaltigung. Wedel hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.