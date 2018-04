Tourismus

Hamburgs Wahrzeichen auf der Alster sprudelt wieder

06.04.2018, 12:58 Uhr | dpa

Die Fontäne auf der Binnenalster sprudelt wieder. Pünktlich zu den ersten warmen Tagen wurde das Hamburger Wahrzeichen am Freitag aktiviert. In diesem Jahr startete unter anderem Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) die fast 60 Meter hohe Wassersäule. Finanziert wird die Touristenattraktion von privaten Spendern und Unternehmen der Hansestadt. Die Fontäne verbraucht nach Angaben der Stiftung Binnenalster in ihrem 31. Jahr 170 000 Liter Wasser pro Stunde. Das entspricht in etwa 1400 vollen Badewannen. Angetrieben durch 100 Prozent Ökostrom sprudelt sie voraussichtlich bis November täglich von 9.00 bis 24.00 Uhr.