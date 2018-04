Landtag

CDU will mehr Aufseher und Spürhunde in Gefängnissen

06.04.2018, 12:58 Uhr | dpa

Die CDU hat die Landesregierung aufgefordert, im nächsten Haushalt mehr Mittel für Aufseher und Spürhunde in den Gefängnissen bereitzustellen. "Die Landesregierung muss mehr Personal einstellen, das ist eine Pflichtaufgabe", sagte der neue Fraktionschef Christian Baldauf bei der Vorstellung eines Neun-Punkte-Programms für den Strafvollzug am Freitag in Mainz.

"Wir haben feststellen müssen, dass in den rheinland-pfälzischen Gefängnissen vieles schief läuft", sagte Baldauf. So habe die Gewaltbereitschaft in den vergangenen fünf Jahren zugenommen, die Zahl der Übergriffe habe sich mehr als verdoppelt. Bei steigender Gefangenenzahl - zurzeit rund 2500 - kämen mehr Aufgaben auf die Bediensteten in den Justizvollzugsanstalten (JVA) zu.

Baldauf warf Justizminister Herbert Mertin (FDP) vor, sich nicht ausreichend darum gekümmert zu haben, 127 im Haushaltsplan vorgesehene, aber nicht besetzte Stellen für JVA-Bedienstete besetzt zu bekommen. Zudem sei immer noch geplant, 60 dieser Stellen im Zuge von Haushaltseinsparungen zu kürzen. Die CDU-Fraktion fordert den Verzicht auf diese Kürzung und eine umfassende Prüfung, welche Stellen darüber hinaus benötigt würden. "Uns fehlt eine Evaluation, eine Zielvorgabe", sagte Baldauf.

Das Neun-Punkte-Programm fordert unter anderem die Anschaffung justizeigener Drogenspürhunde sowie von Handyspürhunden. Verlangt wird außerdem eine Prüfung, ob als Teil von Behandlungsmaßnahmen auch die Möglichkeit einer Arbeitspflicht in das Landesjustizvollzugsgesetz aufgenommen werden soll.