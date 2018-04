Gesundheit

Minister: Neue Wege zur breiten Gesundheitsversorgung

06.04.2018, 12:58 Uhr | dpa

Um die flächendeckende Gesundheitsversorgung zu sichern, will Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) die Versorgungsplanung verbessern, Projekte der Telemedizin fördern und intensiv um medizinische Fachkräfte zu werben. Vor dem Weltgesundheitstag am 7. April sagte er am Freitag in Schwerin, auf dem Lande sollten Versorgungsproblemen vor allem durch die bessere Verknüpfung der ambulanten und stationären Versorgung gelöst werden.

Dafür würden vom Institut für Community Medicine der Universitätsmedizin Greifswald Modellvorhaben entwickelt und in Fokusregionen erprobt, sagte der Minister. Schwerpunkte seien Pädiatrie, Geriatrie und Palliativversorgung. Eine zunehmende Bedeutung bekomme auch die Telemedizin.