Brände

Kita-Haus brennt: Polizei prüft auch antisemitisches Motiv

06.04.2018, 12:58 Uhr | dpa

Nach dem Brand eines Gartenhauses in einer Chemnitzer Kindertagesstätte prüft die Polizei auch ein mögliches antisemitisches Motiv. Bislang gebe es keine Anhaltspunkte dafür, man wolle aber allen Möglichkeiten in Erwägung ziehen, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes Sachsen am Freitag auf Anfrage. In der städtischen Kita hatte die Jüdische Gemeinde Chemnitz zwei Räume für eine Kindergruppe angemietet.

Ein Gartenhaus der Einrichtung war am Donnerstagabend abgebrannt. Verletzte gab es nicht. Noch ist unklar, ob es Brandstiftung war. Eine Schadenshöhe war ebenfalls unbekannt. Die Ermittlungen werden vom polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum in Sachsen geführt.