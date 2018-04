Kriminalität

Mann stirbt nach Schlägerei

06.04.2018, 14:09 Uhr | dpa

Nach einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten in Kaiserslautern ist am Freitag ein 40-Jähriger gestorben. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Ob er an der Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz beteiligt gewesen war, war zunächst unklar.

Sanitäter und Notarzt hätten den 40-Jährigen noch vor Ort reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er gestorben. Die Polizei sucht Zeugen.