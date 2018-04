Basketball

Eisbären Bremerhaven hoffen auf Überraschung gegen Bamberg

06.04.2018, 14:09 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Eisbären Bremerhaven hofft am Sonntag (17.30 Uhr) in Bremen auf eine Überraschung gegen Meister Brose Bamberg. Die abstiegsbedrohten Seestädter setzen gegen den Titelverteidiger auf die Unterstützung der Zuschauer. Bislang wurden über 7000 Tickets abgesetzt. Das Match des Tabellen-16. gegen das in der Bundesliga nur auf Platz acht stehende Star-Ensemble findet im Rahmen der sogenannten Hanse-Games statt. Sowohl gegen Bayern München (83:85), Aufsteiger Rockets aus Erfurt (80:74) und am Sonntag gegen Bamberg gastieren die Eisbären in Bremen mit der Hoffnung auf neue Sponsoren und Basketball-Fans.