American Football

Huskies testen gegen Drittligisten Bielefeld ihre Form

06.04.2018, 14:19 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Zwei Wochen vor dem ersten Punktspiel in der neuen Saison der German Football League bestreiten die Hamburg Huskies am Samstag (16 Uhr) im Stadion Hammer Park ein Testspiel gegen den Drittligisten Bielefeld Bulldogs. "Wir werden gegen die Bulldogs sicherlich unterschiedliche Sachen ausprobieren, um so unsere Leistungsstärke zum jetzigen Zeitpunkt zu überprüfen", kündigte Cheftrainer Timothy Speckman an.

Im Kader der Hamburger stehen zum ersten Mal acht Importspieler: Gert Nelissen (Belgien, O-Line), Ibrahim Ahmed (Großbritannien, O-Line), Jozef Tobolkiewicz (Großbritannien, O-Line), Quentin Williams (USA, Quarterback), Kennedy Johnson (USA, Defensive Back), Michael Taylor (USA, Linebacker), Milos Lisanin (Serbien, D-Line) und Colby Goodwyn (USA, Runningback). Das erste Saisonspiel steht für die Huskies am 22. April bei den Berlin Rebels auf dem Programm.