Notfälle

Weniger Skilifte in Betrieb: Bergwacht seltener im Einsatz

06.04.2018, 15:38 Uhr | dpa

Zu deutlich weniger Einsätzen ist die Bergwacht in dieser Wintersaison in den Thüringer Mittelgebirgen ausgerückt. Insgesamt 171-mal wurden die Retter alarmiert, um etwa Verletzte beim Wintersport Hilfe zu leisten, wie der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Freitag mitteilte. Damit waren die Helfer 60-mal weniger als noch in der Wintersaison 2016/17 im Einsatz.

Der DRK führt den Rückgang darauf zurück, dass etwa im Wintersport-Zentrum Oberhof, aber auch in Lauscha teils Skilifte nicht im Betrieb waren, sagte Bergwachtreferent Daniel Fritzsche. Über die insgesamt 124 Schneetage verteilt, verletzten sich besonders häufig Abfahrtsläufer (25) und Snowboarder (8) in den Skiarenen Silbersattel und Heubach. Skifahrer, die zum Langlauf unterwegs waren, mussten die Retter fünfmal verarzten.

Zu einem besonderen Einsatz musste die Bergwacht ausrücken, als sich im Januar ein Paar auf einer Winterwanderung verirrt hatte und erst mit Hubschrauber, Wärmebildkamera gefunden werden konnte.

Entlang des Rennsteigs vom Wartburgkreis bis zum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sowie im Thüringer Teil der Rhön und des Südharzes engagieren sich nach offiziellen Angaben mehr als 700 Mitglieder ehrenamtlich in der Bergewacht.