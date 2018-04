Kriminalität

Mutmaßlicher Schütze von Ludwigshafen gefasst

06.04.2018, 15:58 Uhr | dpa

Nach fast dreiwöchiger Fahndung hat die Polizei einen 31-Jährigen gefasst, der in Ludwigshafen auf einen Mann geschossen haben soll. Der 23-Jährige war schwer verletzt worden. Der Verdächtige sei in der Nacht zu Freitag in einem Hotel in Bad Herrenalb im baden-württembergischen Kreis Calw aufgegriffen worden, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mit. Der 31-Jährige sei in Untersuchungshaft.