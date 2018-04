Finanzen

Millionen-Zuwendungen an Kommunen ab nächste Woche verfügbar

06.04.2018, 15:49 Uhr | dpa

Die ersten 100 Millionen Euro des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich stehen den Städten und Gemeinden in Thüringen ab kommender Woche zur Verfügung. Am Freitag seien die entsprechenden Zuwendungsbescheide versandt worden, teilte das Innenministerium in Erfurt mit. Er freue sich für die Städte, Gemeinden und Landkreise, dass ihnen damit die Möglichkeit für Investitionen gegeben würden, die "den Empfängern einen infrastrukturellen und wirtschaftlichen Schub geben", sagte Innenminister Georg Maier (SPD) laut Mitteilung.

"Mit dem Dreiklang aus Investitionen, Tilgung und Vorsorge" stelle der Freistaat die richtigen Weichen, ergänzte Finanzministerin Heike Taubert (ebenfalls SPD). Mit den Investitionspauschalen würden den Landkreisen, Städten und Gemeinden zusätzliche Möglichkeiten gegeben, wichtige Ausgaben zu finanzieren, die Thüringen zukunftsfest machten. Rund 25 Millionen Euro sind den Angaben zufolge für Investitionen in Schulgebäude, Schulturnhallen und Maßnahmen zur Digitalisierung in den Schulen für kommunale Schulträger gebunden.