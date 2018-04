Kirche

Orthodoxes Osterfest wird auch in Thüringen gefeiert

06.04.2018, 15:49 Uhr | dpa

Eine Woche nach Protestanten und Katholiken feiern auch orthodoxe Christen in Thüringen Ostern. Das betrifft das griechisch-orthodoxe Kloster St. Gabriel in Altenbergen im Thüringer Wald, wo das Fest am Wochenende mit Liturgien und einem Osterfeuer gefeiert wird, wie Pater Johannes Budak am Freitag sagte. Auch die russisch-orthodoxe Kirchengemeinde in Weimar, deren mehr als 150 Jahre alte Kapelle neben der Fürstengruft auf dem Historischen Friedhof zu den Touristenattraktionen der Stadt gehört, feiert.

Grund für die unterschiedlichen Ostertermine der christlichen Kirchen sind verschiedene Kalenderberechnungen. In allen christlichen Kirchen fällt das Osterfest auf den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Die orthodoxen Kirchen berechnen den Termin aber nach dem julianischen Kalender, dort liegt der Frühlingsanfang 13 Tage später als im gregorianischen Kalender der evangelischen und katholischen Kirchen mit dem Frühlingsbeginn am 21. März.

St. Gabriel war im Sommer 2014 als syrisch-orthodoxes Kloster geweiht worden, seit Ende vergangenen Jahres gehört es zur Genuin Orthodoxen Kirche von Griechenland. Die Wurzeln der russisch-orthodoxen Gemeinde reichen zurück an den Anfang des 19. Jahrhunderts. Damals wurde für die mit dem Herzog Carl Friedrich verheiratete russische Zarentochter Maria Pawlowna (1786-1859) eine orthodoxe Kapelle auf dem historischen Friedhof errichtet.