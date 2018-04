Notfälle

68-Jähriger unter Oldtimer eingeklemmt und schwer verletzt

06.04.2018, 15:58 Uhr | dpa

Vermutlich bei Reparaturarbeiten an seinem Oldtimer ist ein Mann in Magdeburg eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ein Garagennachbar fand den 68-Jährigen am Freitagvormittag unter dem Wagen, wie eine Polizeisprecherin in Magdeburg mitteilte. Der Mann wurde schwerstverletzt in die Uniklinik gebracht.